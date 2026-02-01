Іспанія

Команди розписали безгольову нічию.

Головний тренер мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне висловився після матчу з Леванте (0:0) в рамках 22-го туру іспанської Ла Ліги.

«Команда знову грала добре у першому таймі, ми контролювали хід гри та могли забити гол. У другому таймі далася взнаки втома від матчів, які проходять кожні три дні.

По перерві гра вже була не такою, як у першому таймі, вона стала більш рівною. Шанси були і в них, і в нас, але жодна з команд не створила реальної загрози.

Я думав про гру, щоб зрозуміти, які зміни я міг би зробити. Це нормально для будь-якого тренера, який оцінює свої можливості у перерві», – сказав Сімеоне.