Іспанія

Гравець сподівається на швидке відновлення.

Напередодні стало відомо, що німецький воротар каталонської Жирони Марк-Андре тер Штеген, який нещодавно долучився до клубу на правах оренди з Барселони, перенесе хірургічне втручання через травму підколінного сухожилля під час матчу проти Реала Ов’єдо (0:1).

Пізніше 33-річний виконавець виступив з офіційним зверненням до вболівальників із приводу власного стану.

"Більшість із вас не знає мене особисто, тому я хочу поділитися з вами дечим.

Я загалом позитивна людина. У мене завжди був такий настрій, і я зберігав його крізь усі випробування, із якими стикався, але це було особливо важко для мене.

Минулого тижня сталося найгірше: я отримав травму під час матчу. Я щойно прибув до Жирони, де до мене поставились із великою теплотою та близькістю з першої хвилини. Я дуже чекав на те, щоб стати частиною команди та допомогти досягти нашої спільної мети.

Тепер моя роль повністю зміниться, але підтримка команди — ні. Це не просто чудова група гравців та тренерського штабу; це схоже на сім'ю, і з самого початку я відчував їхню підтримку та близькість.

Як для спортсменів, наша найбільша радість — це змагання: тренування та матчі. Мені доведеться поставити все це на павзу на кілька наступних місяців, оскільки я вирішив зробити операцію.

Я ще повернусь", — заявив німецький виконавець.

У цьому сезоні на рахунку тер Штегена три матчі, два пропущених м’ячі та один "сухий" поєдинок.