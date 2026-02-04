Іспанія

Мадридці не купують новачків і розраховують на власних гравців у Ла Лізі та Лізі чемпіонів.

За інформацією Marca, наставник Реала Альваро Арбелоа ставить перед командою головні завдання сезону — виграти чемпіонат Іспанії та Лігу чемпіонів.

При цьому мадридський клуб не планує підписувати новачків у зимове трансферне вікно. У Реалі впевнені, що нинішній склад має достатню глибину і не потребує підсилення, навіть враховуючи травми гравців.

На даний момент Реал посідає друге місце в Ла Лізі, відстаючи від Барселони на один пункт. У Лізі чемпіонів команда не змогла одразу вийти до 1/8 фіналу і гратиме плейоф проти Бенфіки.

Арбелоа пояснив підхід клубу:



"У нас є 17 гравців, які стали чемпіонами Європи за останні півтора року. Ми віримо в глибину нашого складу і не бачимо сенсу робити поспішні трансфери, особливо переплачуючи".

Реал ретельно стежить за фізичною формою команди — у клубі працюють медичний відділ під керівництвом Ніко Міхіча та тренер з фізпідготовки Антоніо Пінтус. Це дозволяє контролювати травми та зберігати конкурентоспроможність навіть без нових підписань.

Нагадаємо, перехід Франа Гарсії до Борнмута не відбувся через наявність достатньої кількості гравців на позиції.