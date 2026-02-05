Іспанія

Порушнику можуть призначити штраф у 5000 євро за кидання бананової шкірки у бік вінгера Реала.

Вболівальнику Альбасете, який кинув бананову шкірку у бік вінгера Реала Вінісіуса Жуніора, запропоновано накласти штраф та заборонити відвідувати спортивні заходи.

Інцидент стався під час матчу 1/8 фіналу Кубка Іспанії між Альбасете та Реалом, який завершився з рахунком 3:2. Під час святкування третього голу господарів фанат кинув бананову шкірку з трибун у напрямку бразильського футболіста. Предмет не влучив у гравця, а згодом був прибраний із газону. Поліція встановила особу порушника, а його дії були кваліфіковані як прояв расизму.

За інформацією Marca, Державна комісія з боротьби з насильством, расизмом, ксенофобією та нетерпимістю у спорті визнала інцидент серйозним порушенням. Комісія рекомендувала оштрафувати вболівальника на 5000 євро та заборонити йому відвідувати спортивні події протягом 12 місяців.