Україна

Рішення ухвалило державне агентство PlayCity, клуб може оскаржити санкції протягом трьох місяців.

Державне агентство PlayCity ухвалило рішення оштрафувати ТОВ "Футбольний клуб Динамо Київ" за порушення законодавства щодо реклами азартних ігор. Сума штрафу становить 5,188 млн гривень, а рішення набрало чинності 26 січня 2026 року.

Порушення було виявлено 16 січня, коли регулятор встановив, що клуб нібито не дотримався вимог статті 22-1 закону про рекламу. Динамо має сплатити штраф до державного бюджету протягом трьох місяців і повідомити про це агентство. Клуб також має право оскаржити рішення в судовому порядку у той самий термін.

Якщо штраф не буде сплачено і не буде подано апеляцію, справу передадуть до виконавчої служби для примусового стягнення коштів. Документ підписав голова агентства Геннадій Новіков.

Раніше PlayCity уже активно накладало санкції за незаконну рекламу азартних ігор на блогерів, медіа та вебресурси, а загальна сума штрафів за останні шість місяців перевищила 67 млн гривень.