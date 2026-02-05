Іспанія

Попри успішну гру англійця, керманич Барселони хоче бачити ще більшу ефективність у завершальній стадії атак.

Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік вважає, що Маркус Рашфорд здатний демонструвати ще яскравішу гру. Англієць регулярно відзначається результативними діями та вже встиг перевершити очікування багатьох скептиків.

Проте, як повідомляє Mundo Deportivo, рульовий "синьо-гранатових" вимагає від Рашфорда ефективнішої роботи безпосередньо перед воротами суперників — зокрема, йдеться про якість останнього пасу та точність ударів. На думку німецького фахівця, 28-річний футболіст розкриється повною мірою, лише якщо додасть у цих компонентах.

Нагадаємо, Барселона орендувала Маркуса Рашфорда у Манчестер Юнайтед до кінця поточного сезону. У каталонського клубу є опція викупу гравця за 30 млн євро.

Раніше повідомлялося, ощ Рашфорд став третім гравцем Ла Ліги з показником "10+10" у поточному сезоні.