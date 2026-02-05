Інше

31-річний француз близький до підписання контракту з клубом Шаньдун Тайшань після невдалого досвіду в Румунії.

Колишній захисник лондонського Челсі та Вест Гема Курт Зума готується до нового виклику у своїй кар'єрі. За інформацією Footmercato, досвідчений французький оборонець близький до переходу в китайський Шаньдун Тайшань.

Сторони планують укласти однорічну угоду з можливістю продовження ще на один сезон. Наразі Зума перебуває у статусі вільного агента, а його ринкова вартість оцінюється у 4 млн євро.

Останнім клубом француза був румунський ЧФР Клуж, до якого він приєднався у вересні 2025 року. Проте вояж до Румунії виявився невдалим: Зума провів лише 4 матчі в усіх турнірах, після чого розірвав контракт у січні 2026 року. Повідомляється, що причиною відходу стали заборгованості по зарплаті та незадовільна ігрова форма захисника.