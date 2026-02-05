Мадридський клуб вражений грою аргентинця, проте фінансові апетити Челсі роблять цей трансфер практично неможливим.
Енцо Фернандес, Getty images
05 лютого 2026, 11:10
Півзахисник Челсі Енцо Фернандес навряд чи поповнить склад мадридського Реала наступного літа. Аргентинець уже тривалий час входить до сфери інтересів "вершкових", і останнім часом чутки про його переїзд до Іспанії знову активізувалися.
ТОП-10 трансферів зимового трансферного вікна 2026 року
Як повідомляє The Athletic, хоча представникам мадридського клубу дуже подобається гра 25-річного хавбека "синіх", угода виглядає малоймовірною через величезний цінник гравця. Контракт Енцо з лондонцями розрахований аж до 2032 року, що дозволяє Челсі диктувати максимально жорсткі фінансові умови.
Наразі фахівці порталу Transfermarkt оцінюють ринкову вартість чемпіона світу у 85 млн євро, проте очікується, що реальний запит лондонського клубу буде значно вищим.