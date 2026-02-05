Іспанія

Мадридський клуб вражений грою аргентинця, проте фінансові апетити Челсі роблять цей трансфер практично неможливим.

Півзахисник Челсі Енцо Фернандес навряд чи поповнить склад мадридського Реала наступного літа. Аргентинець уже тривалий час входить до сфери інтересів "вершкових", і останнім часом чутки про його переїзд до Іспанії знову активізувалися.

ТОП-10 трансферів зимового трансферного вікна 2026 року

Як повідомляє The Athletic, хоча представникам мадридського клубу дуже подобається гра 25-річного хавбека "синіх", угода виглядає малоймовірною через величезний цінник гравця. Контракт Енцо з лондонцями розрахований аж до 2032 року, що дозволяє Челсі диктувати максимально жорсткі фінансові умови.

Наразі фахівці порталу Transfermarkt оцінюють ринкову вартість чемпіона світу у 85 млн євро, проте очікується, що реальний запит лондонського клубу буде значно вищим.