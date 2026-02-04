Іспанія

Французький клуб хоче продовжити оренду бразильця ще на сезон, але мадридці мають інші плани.

Ліон зацікавлений у продовженні оренди нападника Ендріка ще на один сезон, повідомляє ESPN.

У французькому клубі задоволені грою 19-річного бразильця, який швидко адаптувався та вже встиг відзначитися результативними діями.

Ендрік упродовж першого місяця в Ліоні забивав голи та віддавав асисти, а також продемонстрував універсальність, успішно діючи як на фланзі атаки, так і на позиції центрального нападника.

Водночас Реал Мадрид не планує продовжувати оренду свого футболіста в Лізі 1. У мадридському клубі розраховують повернути Ендріка до основної команди після літнього чемпіонату світу та поступово інтегрувати його до складу.

Наразі Реал не розглядає варіант продажу юного бразильця. Втім, як зазначається, сам гравець зважатиме на свою роль у команді в разі повернення до Мадрида і може замислитися над майбутнім, якщо залишатиметься гравцем ротації.