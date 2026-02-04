Іспанія

Орендований у Манчестер Юнайтед вінгер Барселони демонструє вражаючу результативність у лавах "синьо-гранатових".

Вінгер Барселони Маркус Рашфорд досяг двозначних показників забитих м'ячів та результативних передач у нинішній кампанії. Англієць відзначився асистом на Рональда Араухо у поєдинку Кубка Іспанії проти Альбасете.

Завдяки цій дії в активі Рашфорда тепер десять гольових пасів та стільки ж точних ударів у всіх турнірах сезону-2025/26. За інформацією Opta, 28-річний футболіст став лише третім представником іспанського чемпіонату, якому підкорилася позначка "10+10".

Цікаво, що всі троє гравців із таким досягненням представляють каталонський гранд. Раніше подібну статистику оформили Ламін Ямаль (14 голів та 12 асистів) та Фермін Лопес (10 голів та 11 асистів).

Маркус Рашфорд перебрався до Барселони влітку минулого року на правах оренди з Манчестер Юнайтед.