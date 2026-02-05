Іспанія

Юна зірка Барселони планує обмежити спілкування з пресою напередодні Фіналіссіми проти збірної Аргентини.

Вінгер Барселони Ламін Ямаль намагається уникати зайвої уваги медіа та постійних паралелей із Ліонелем Мессі. 18-річного футболіста вже давно охрестили "новим Мессі", і хоча іспанець виправдовує цей статус своєю грою, подібні розмови, схоже, дедалі більше його дратують.

Ямаль — найкращий гравець місяця в Ла Лізі

За інформацією Diario Sport, Ямаль має намір дистанціюватися від журналістів перед березневим матчем проти Аргентини. Вундеркінд "синьо-гранатових" не хоче, щоб його знову запитували про майбутню зустріч із легендарним аргентинцем, підігріваючи тему порівняння двох гравців.

Поєдинок чинних чемпіонів Європи та Південної Америки запланований на 27 березня. Однією з головних інтриг протистояння є перша (і, ймовірно, остання) зустріч Мессі та Ямаля безпосередньо на футбольному полі.