Ігор Жабченко став головним тренером клубу з Михайлівки-Рубежівки та отримав амбітне завдання боротися за чемпіонство.

Вихованець київського Динамо та ексфутболіст національної збірної України Ігор Жабченко офіційно призначений головним тренером аматорського клубу СФК Сокіл із Михайлівки-Рубежівки. Про це повідомила пресслужба команди.

У клубі наголосили, що призначення Жабченка є логічним кроком у розвитку Сокола, який прагне поєднувати власні традиції з чітким вектором прогресу та зростання амбіцій. Колишній професійний футболіст відомий своїм досвідом виступів на високому рівні та прагматичним підходом до роботи.

Новий наставник поділяє філософію клубу, в основі якої командні цінності, дисципліна, відповідальність та повага всередині колективу. Перед тренером поставлено завдання сформувати конкурентоспроможну команду, здатну вже в наступному сезоні реально боротися за чемпіонський титул.

СФК Сокіл нині є півфіналістом Кубка Київщини та готується до принципового протистояння з Денгоффом, яке стане першим серйозним випробуванням для команди під керівництвом Жабченка.

Ігор Жабченко завершив професійну кар’єру в 2001 році, виступав за Динамо, Шахтар, Чорноморець та інші українські клуби, а також провів 11 матчів у складі збірної України.