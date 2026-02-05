Італія

Сербський форвард навряд чи залишиться в Ювентусі, проте "россонері" не готові платити космічні комісійні.

Мілан продовжує претендувати на нападника Ювентуса Душана Влаховича, проте здійснити цей перехід буде вкрай непросто. 26-річний футболіст, контракт якого зі "старою синьйорою" добігає кінця, з високою ймовірністю змінить клубну прописку після завершення сезону.

"Россонері" сподіваються переманити серба до свого складу, але головною перепоною наразі є фінансові апетити його представників. За даними журналіста Даніеле Лонго, агент гравця вимагає величезні комісійні виплати у розмірі 20 млн євро за підписання контракту. Окрім цього, серйозним викликом для бюджету міланців залишається і висока зарплата самого нападника.

Душан Влахович захищає кольори Ювентуса з початку 2022 року. У нинішній кампанії форвард провів 17 матчів у всіх турнірах, у яких відзначився шістьма забитими голами та двома результативними передачами.