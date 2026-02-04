Іспанія

Мадридський клуб шукає креативне підсилення центру поля та вже обговорює потенційні переходи.

Керівництво Реала Мадрид розпочало конкретні кроки щодо можливого підписання півзахисника ПСЖ — Вітіньї або Фабіана Руїса. Про це повідомляє ESPN.

За інформацією джерела, боси мадридського клубу вже провели внутрішні обговорення та аналізують варіанти підсилення середньої лінії. У Реалі вважають, що команді бракує креативу в центрі поля, тому орієнтуються на досвідчених футболістів топ-рівня.

При цьому Вітінья вважається "трансфером мрії" для мадридців, однак у клубі чудово усвідомлюють, наскільки складно домовитися з ПСЖ про перехід одного з ключових його гравців.

Окрім цього, Реал Мадрид також планує повернути до складу свого вихованця Ніко Паса, який нині дуже успішно виступає за Комо, розглядаючи його як ще один варіант підсилення півзахисту в найближчій перспективі.