Іспанія

Президент Барселони поділився амбітними планами щодо оновленої арени та її ролі у світовому футболі.

Президент Барселони Жоан Лапорта висловився про масштабну реконструкцію Камп Ноу. Хоча роботи на стадіоні "синьо-гранатових" ще тривають, з листопада команда вже проводить домашні матчі на рідній арені.

На тлі новин про те, що оновлений стадіон може прийняти фінал Ліги чемпіонів у 2029 році, очільник клубу не приховував свого оптимізму.

"Можу з величезною гордістю сказати, що наш стадіон буде найкращим у світі. Ми прагнемо того, щоб Камп Ноу приймав фінали найбільших турнірів, таких як Ліга чемпіонів та чемпіонат світу. Це було б чудово", — цитує Лапорту ресурс Barca Universal.

Поки керівництво займається інфраструктурними питаннями, підопічні Ганса-Дітера Фліка продовжують демонструвати результат на полі. У вівторок каталонський гранд на виїзді переграв Альбасете (2:1), що дозволило команді пробитися до півфіналу Кубка Іспанії.