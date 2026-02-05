Ліга чемпіонів

Юний вінгер наголосив, що позиція в таблиці не має значення, а додатковий відпочинок може стати перевагою каталонців.

Вінгер Барселони Ламін Ямаль поділився амбіціями команди перед матчами плей-оф Ліги чемпіонів та наголосив на готовності боротися за перемогу з будь-яким суперником.

Каталонський клуб посів п’яте місце в груповому раунді та напряму вийшов до 1/8 фіналу турніру, де його опонент визначиться після матчів 1/16 фіналу.

"Наше становище в турнірній таблиці нічого не означає, тільки те, що ми зможемо більше відпочити, і з ким би ми не зустрілися, ми викладемося на повну і намагатимемося перемогти", — заявив Ямаль.

