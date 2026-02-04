Іспанія

Воротаря Жирони прооперують 6 лютого, терміни відновлення стануть відомі після хірургічного втручання.

Воротар Жирони Марк-Андре тер Штеген перенесе хірургічне втручання у п’ятницю, 6 лютого. Про це клуб офіційно повідомив у медичному комюніке, опублікованому 4 лютого.

Німецький голкіпер зазнав ушкодження підколінного сухожилля лівої ноги під час матчу 22-го туру чемпіонату Іспанії проти Реала Ов'єдо (0:1). Після проведення операції лікарі визначать точні терміни його відновлення.

33-річний тер Штеген приєднався до Жирони 21 січня на правах оренди з Барселони, однак уже 2 лютого стало відомо про серйозність травми — розрив м’язів задньої поверхні стегна з можливим ураженням сухожиль.

Раніше повідомлялося, що через характер ушкодження тер Штеген може пропустити кілька місяців і навіть достроково повернутися до Барси. Наразі в Жироні очікують результатів операції, після яких стане зрозуміло, як довго воротар буде поза грою.