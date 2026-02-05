Іспанія

Нігерійський форвард заявив, що пишається можливістю виступати за мадридський клуб і вже чекає на тренування.

Нападник збірної Нігерії Адемола Лукман прокоментував свій перехід до Атлетіко та розповів про перші враження від нової команди.

Футболіст зізнався, що для нього цей крок має особливе значення:

"Для мене це велика честь бути тут. Я дуже задоволений. Для мене це чудова можливість і величезна відповідальність представляти свою країну, але також задоволення носити кольори такого особливого клубу, як Атлетіко. Тому я неймовірно гордий".

Лукман також відзначив теплий прийом у колективі:

"Зустріч з командою була чудовою, мене дуже тепло прийняли, з нетерпінням чекаю на тренування. Я радий бути в цьому клубі та в цій лізі".

Окремо форвард розповів про свій стиль гри та командні якості:

"Стиль моєї гри динамічний, він багато в чому спирається на швидкість. Мені подобається робити свій внесок у роботу клубів, за які я граю. Я командний футболіст, і, якщо можу допомогти команді, це найголовніше", — підсумував форвард.

За Аталанту Лукман виступав з 2022-го року. За цей час він загалом відіграв за «богиню» 137 матчів, забив 55 голів та віддав 27 результативних передач.