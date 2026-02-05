Нігерійський форвард заявив, що пишається можливістю виступати за мадридський клуб і вже чекає на тренування.
Лукман, getty images
05 лютого 2026, 14:00
Нападник збірної Нігерії Адемола Лукман прокоментував свій перехід до Атлетіко та розповів про перші враження від нової команди.
Футболіст зізнався, що для нього цей крок має особливе значення:
"Для мене це велика честь бути тут. Я дуже задоволений. Для мене це чудова можливість і величезна відповідальність представляти свою країну, але також задоволення носити кольори такого особливого клубу, як Атлетіко. Тому я неймовірно гордий".
Лукман також відзначив теплий прийом у колективі:
"Зустріч з командою була чудовою, мене дуже тепло прийняли, з нетерпінням чекаю на тренування. Я радий бути в цьому клубі та в цій лізі".
Окремо форвард розповів про свій стиль гри та командні якості:
"Стиль моєї гри динамічний, він багато в чому спирається на швидкість. Мені подобається робити свій внесок у роботу клубів, за які я граю. Я командний футболіст, і, якщо можу допомогти команді, це найголовніше", — підсумував форвард.
За Аталанту Лукман виступав з 2022-го року. За цей час він загалом відіграв за «богиню» 137 матчів, забив 55 голів та віддав 27 результативних передач.