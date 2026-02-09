Іспанія

Каррерас і Мбаппе принесли мадридцям перемогу з рахунком 2:0 у 23-му турі чемпіонату Іспанії.

Мадридський Реал здобув виїзну перемогу над Валенсією в матчі 23-го туру іспанської Ла Ліги. Поєдинок на стадіоні Месталья завершився з рахунком 2:0 на користь гостей.

Перший гол у матчі забив захисник Реала Альваро Каррерас на 65-й хвилині. Крапку в зустрічі поставив нападник Кіліан Мбаппе, який відзначився у компенсований час — на 90+1-й хвилині.

Після 23 турів Реал набрав 57 очок і посідає друге місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії. Валенсія має 23 очки та перебуває на 17-й позиції, продовжуючи боротьбу за збереження прописки в еліті.

У наступному турі Реал прийматиме Реал Сосьєдад 14 лютого, тоді як Валенсія 15 лютого зіграє на виїзді проти Леванте.

Валенсія — Реал 0:2

Голи: Каррерас, 65, Мбаппе, 90+1

Валенсія: Димитрієвскі – Нуньєс (Коррея, 72), Копете, Джемерт, Гайя – Угрінич (Герра, 81), Пепелу (Родрігес 72), Ріоха (Рамазані, 81), Данжума, Бельтран (Садік, 81) — Дуро

Реал: Куртуа — Хіменес (Трент, 76), Асенсіо, Хейсен, Каррерас — Чуамені, Камавінга, Гюлер (Мастантуоно 82), Вальверде (Сестеро, 90+2) — Мбаппе, Гонсало (Браїм, 76)

Попередження: Копете, 88 - Каррерас, 69