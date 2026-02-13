Іспанія

Іспанець має намір створити позитивну атмосферу всередині команди.

Головний тренер мадридського Реала Альваро Арбелоа висловився про відносини з гравцями «вершкових». Його слова наводить Marca.

«Чи подобається мені взаємодіяти з гравцями? Так, я роблю це дуже, дуже часто. Тому що це мені подобається. Це мій спосіб роботи та те, як я розумію свою позицію.

Коли я був гравцем, мені подобалися такі стосунки з тренером. А тепер, коли моя черга сидіти в цьому кріслі, я намагаюся говорити з усіма про все, хоча, очевидно, в основному на футбольні теми. Але двері завжди відчинені для всіх. Вони знають, де я.

Часто вони самі приходять до мене, іноді я їм дзвоню. І це для мене дійсно важливо, важливіше за будь-які витоки інформації з різних джерел. Я зосереджений на підтримці добрих відносин з усіма своїми гравцями, і чим вони ближчі, тим краще», – сказав Арбелоа.

Наступний матч Реал Мадрид проведе проти Реал Сосьєдад. Гра відбудеться 14-го лютого, о 22:00 за київським часом.