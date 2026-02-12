Іспанія

Контракт розрахований до кінця поточного сезону.

Ейбар на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з колишнім захисником ПСЖ та Баварії Хуаном Бернатом.

Угода з досвідченим 32-річним іспанцем розрахована до літа цього року з опцією продовження ще на один сезон.

Попереднім клубом Хуана був Хетафе, який він залишив влітку минулого року. Також він виступав за ПСЖ, Баварію, Валенсію, Вільярреал та Бенфіку.

Після 25 турів Ейбар набрав 32 очки та посідає 14 місце в іспанській Сегунді.