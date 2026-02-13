Іспанія

Виправдання зі столиці Каталонії.

Президент каталонської Барселони Жоан Лапорта висловився після розгромної поразки від мадридського Атлетіко (0:4) в першому півфінальному поєдинку Кубку Іспанії.

«Висловлюю повну підтримку Гансі Фліку, гравцям, Деку та його команді. Я переконаний, що за підтримки всіх «кулес» у нас є історична можливість зробити велику ремонтаду на Спотіфай Камп Ноу 3 березня.

На жаль, вчора ми зіткнулися з цілою низкою неприємностей – від поганого стану газону до несправедливо скасованого голу, який не дозволив нам розпочати камбек. Адже він можливий у матчі-відповіді, якщо ми всі разом підтримуватимемо і гнатимемо команду вперед, як у ті великі епічні вечори, які ми переживали на стадіоні.

Що стосується скасованого голу Пау Кубарсі, то це вже не перший подібний випадок – він нагадує нам про м'яч Ламіна Ямаля, який також був помилково скасований у матчі з Реал Сосьєдад (1:2). Нічого не відбувається випадково. Саме тому нам потрібно боротися проти всього та проти всіх.

Зараз як ніколи важливо бути поряд із нашими футболістами. Я звертаюся до членів клубу та всіх уболівальників: дайте їм відчути нашу любов і те, як ми пишаємося тим, як вони захищають наші кольори.

Хай живе «Барса» і нехай живе Каталонія!» – написав Лапорта в соцмережі X.