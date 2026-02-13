Іспанія

Де Йонг лютує через 8-хвилинну перевірку VAR, яка вбила гол каталонців.

Перший півфінальний матч Кубка Іспанії перетворився для Барселони на справжній кошмар. Каталонці зазнали принизливої поразки від Атлетіко з рахунком 0:4

Момент який міг змінити хід гри стався на початку другого тайму. За рахунку 4:0 на користь мадридців, юний захисник Барси Пау Кубарсі зумів вразити ворота суперника, подарувавши команді надію на камбек у двоматчевому протистоянні.

Однак святкування було перерване втручанням VAR. Відеоасистентам знадобилося вісім хвилин, щоб перевірити епізод на предмет офсайду. Зрештою, гол було скасовано через положення поза грою у Роберта Левандовські, який брав участь у гольовій атаці.

Це рішення викликало шквал обурення у таборі блаугранас. Після матчу лідер півзахисту Барселони Френкі де Йонг не стримував емоцій у спілкуванні з пресою. Нідерландець назвав ситуацію фарсом та поставив під сумнів компетентність арбітрів.

"Це просто скандал! Ми дивилися на зображення, і на момент удару Ферміна Лопеса не видно жодного дотику до м’яча. А потім з’являється інший кадр, де чітко видно, що захисник знаходиться на метр позаду Левандовського!" — заявив розлючений Де Йонг.

Футболіст наголосив, що не розуміє, як за наявності сучасних технологій можна витрачати стільки часу на прийняття настільки сумнівного рішення:

"Як можна переглядати це вісім хвилин і все одно прийняти неправильне рішення? Це вбиває футбол".

Сам матч став повним провалом для команди Гансі Фліка. Ще у першому таймі Атлетіко знищив оборону гостей, забивши чотири м'ячі (відзначилися Грізманн, Лукман, Альварес та автогол Еріка Гарсії). У другому таймі ситуація погіршилася вилученням Еріка Гарсії, що остаточно позбавило каталонців шансів на порятунок у цій грі.

Тепер перед Барселоною стоїть майже неможливе завдання — відіграти чотири м'ячі у матчі-відповіді на Камп Ноу, який відбудеться 3 березня.