Наставник "матрацників" задоволений своїми підопічними після гри у Кубку Іспанії.

Головний тренер мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне прокоментував перемогу своєї команди у першому півфінальному матчі Кубку Іспанії проти Барселони (4:0).

"Нашим вболівальникам потрібні такі матчі. Вони підтримують нас роками і завжди були поряд. Їм потрібні важливі ігри.

Перший тайм ми провели дуже добре, чудово розуміли хід гри. У заключній стадії матчу ми діяли дуже ефективно та спокійно. Це був дуже гарний перший тайм. Ми знали, що гравці Барселони не здадуться. Вони мають все необхідне, щоб упоратися з будь-яким завданням. Так почався другий тайм і ми мали шанси зіграти краще. Другий тайм не був схожим на перший, але хлопці показали неймовірну гру.

Антуан Грізманн — історичний гравець, легенда Атлетіко. Ніхто не зможе відібрати в нього це місце. Він віддає всі сили, щоб зробити свій внесок. Сподіваюся, я зможу відплатити йому з тренерської точки зору тим же ентузіазмом, який він вселяє в нас. Він був неймовірний.

Мені також дуже сподобався пас Хуліана на Лукмана. Це була блискуча холоднокровність у той момент. Це говорить про смиренність, лідерські якості, далекоглядність... за які життя винагороджує тебе пізніше. Він доклав багато зусиль у другому таймі, і ми знали, що нам потрібно активізувати роботу нападників.

Ми точно розуміємо з яким суперником нам доведеться зустрітися у матчі-відповіді. Ми не можемо втрачати пильності. До матчу-відповіді ще далеко, але ми здобули чудову перемогу для наших вболівальників, які це заслужили", — наводить слова Сімеоне Marca.

