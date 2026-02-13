Іспанія

У "басків" зафіксовані порушення при трансферах неповнолітніх гравців.

Міжнародна федерація футболу ФІФА заборонила Атлетіку з Більбао реєстрацію нових гравців до 2028 року. Про це повідомляє Marca.

Це рішення ухвалено у зв'язку з численними порушеннями іспанського клубу щодо трансферів неповнолітніх гравців.

Після тривалого розслідування ФІФА зробила висновок, що Атлетік порушив статтю регламенту про статус та переходи гравців, яка регулює захист неповнолітніх при міжнародних трансферах та їх першу реєстрацію.

Таким чином, команда Ернесто Вальверде не зможе підписувати нових гравців упродовж наступних чотирьох трансферних вікон.

Після 23 турів Атлетік набрав 28 очок і посідає десяте місце у турнірній таблиці Ла Ліги.