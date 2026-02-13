Іспанія

Сімеоне та Метрополітано не пощадили вундеркінда Барселони.

Півфінал Кубка Іспанії на стадіоні Ванда Метрополітано запам'ятається вболівальникам Барселони принизливим рахунком на табло. Найбільше дісталося вундеркінду каталонців. 18-річний Ламін Ямаль, який зазвичай вражає своєю холоднокровністю, цього вечора не зміг впоратися з емоціями.

Коли рахунок став розгромним, а гра у Барси зовсім розклеїлася, нападник почав демонструвати явне розчарування. Кульмінацією став епізод, коли Ямаль вступив у суперечку з арбітром та гравцями суперника, вимагаючи фол.

У відповідь на це головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне не втратив нагоди висміяти юнака. Відомий своїм експресивним стилем, Ель Чоло демонстративно розсміявся та жестикулював у бік Ламіна, закликаючи його припинити плакати та грати у футбол.

Фанати матрацників миттєво підхопили настрій свого тренера. Кожен дотик Ямала до м'яча супроводжувався свистом, а після фінального свистка трибуни скандували глузливі пісні на адресу молодого вінгера, нагадуючи про сухий рахунок 4:0.

Для Ламіна це стало жорстким випробуванням характеру. Попри статус одного з найкращих молодих гравців світу, вечір у Мадриді показав, що досвідчені суперники на кшталт команди Сімеоне готові використовувати будь-які методи — як ігрові, так і психологічні — щоб вибити лідерів Барселони з колії.

Тепер вундеркінд матиме шанс відповісти критикам у матчі-відповіді, але відіграти гандикап у чотири м'ячі буде надзвичайно складно.