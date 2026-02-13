Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубку Іспанії, який відбувся 12 лютого 2025 року.

Мадридський Атлетіко у першому півфіналі Кубку Іспанії на своєму полі здобув розгромну перемогу над Барселоною (4:0).

Команда Дієго Сімеоне відкрила рахунок на сьомій хвилині зусиллями Еріка Гарсії, який зрізав м'яч у власні ворота.

Потім на 14 хвилині Антуан Грізман подвоїв перевагу "матрацників", а через 19 хвилин голом відзначився Адемола Лукман.

Розгром доповнив забитий м'яч Хуліана Альвареса у компенсований час до першого тайму.

Також додамо, що Барселона закінчила матч у меншості після вилучення Еріка Гарсії на 85 хвилині.

Матч-відповідь запланований на 3 березня.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Атлетіко — Барселона у рамках 1/2 фіналу Кубку Іспанії-2025/26:

Атлетіко — Барселона 4:0

Голи: Е. Гарсія, 7 (авт.), Грізманн, 14, Лукман, 33, Альварес, 45+2.

Атлетіко: Муссо — Моліна, Пубіль, Ганцко, Руджері — Сімеоне, М. Льоренте, Коке, Лукман — Грізманн (Баена, 68), Альварес (Серлот, 68).

Барселона: Ж. Гарсія — Кунде, Кубарсі (Араухо, 77), Е. Гарсія, Бальде (Канселу, 77) — Касадо (Левандовські, 37), де Йонг, Фермін (Мартін, 87) — Ямал, Торрес, Ольмо.

Попередження: Сімеоне, Льоренте, Баена, Пубіль, Руджері — Касадо, Ольмо, Фермін.

На 85 хвилині був вилучений Ерік Гарсія (Барселона) (грубий фол).