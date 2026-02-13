Команда Ганса-Дітера Фліка зазнала гучного фіаско в першій частині дуелі.
Атлетіко — Барселона, Getty images
13 лютого 2026, 00:06
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Атлетіко — Барселона 4:0
Голи: Е. Гарсія, 7 (авт.), Грізманн, 14, Лукман, 33, Альварес, 45+2
Атлетіко: Муссо — Моліна, Пубіль, Ганцко, Руджері — Сімеоне, М. Льоренте, Коке, Лукман — Грізманн (Баена, 68), Альварес (Серлот, 68).
Барселона: Ж. Гарсія — Кунде, Кубарсі (Араухо, 77), Е. Гарсія, Бальде (Канселу, 77) — Касадо (Левандовські, 37), де Йонг, Фермін (Мартін, 87) — Ямал, Торрес, Ольмо.
Попередження: Сімеоне, Льоренте, Баена, Пубіль, Руджері — Касадо, Ольмо, Фермін
На 85-й хвилині був вилучений Ерік Гарсія (Барселона) (грубий фол).