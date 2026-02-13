Іспанія

Football.ua за підтримки офіційного беттінг-партнера Ла Ліги betking представляє прев'ю чергового туру чемпіонату Іспанії, який проходитиме 13-16 лютого.

Відсьогодні й до вівторка, 17 лютого, мають відбутися всі десять матчів 24-го туру іспанської Ла Ліги-2025/26. Відкриють його на Естадіо Мартінес Валеро в Ельче, де місцевий однойменний клуб прийматиме Осасуну.

РОЗКЛАД ТУРУ

[*] — положення в турнірній таблиці

П'ятниця, 13 лютого, 22:00. Естадіо Мартінес Валеро, Ельче. Перше коло — 1:1

Виїзною поразкою від Реала Сосьєдад (1:3) Ельче продовжив свою безвиграшну серію в чемпіонаті до шести матчів (2Н, 4П). Тепер клуб з однойменного міста націлений на першу з листопада 2015 року звитягу над Осасуною. З огляду на непогані виступи підопічних Едера Сарабії вдома, сьогодні в них буде шанс нарешті набрати три очки.

Осасуна туром раніше впоралася із Сельтою у Віго (2:1). Чотири поєдинки без поразок у чемпіонаті зараз, три з яких завершилися на користь команди Алессіо Ліші, і безпрограшна серія клубу з Памплони в дуелях з Ельче (3В, 7Н) не дають права вважати його андердогом сьогодні. У той же час памплонці зазвичай не надто вражають на виїзді й тому можуть і цього разу залишитися ні з чим.

прогноз 2:1

Субота, 14 лютого, 15:00. RCDE Стедіум, Корнелья/Ель-Прат-де-Льобрегат. Перше коло — 1:0

Виїзна поразка від Вільярреала (1:4) продовжила безвиграшну серію Еспаньйола в Ла Лізі до шести матчів (1Н, 5П). Конкуренти наблизилися до колективу Маноло Гонсалеса й готові завдати чергового удару єврокубковим амбіціям клубу з Барселони. Сельті він програв тільки два рази в останніх десяти поєдинках удома (5В, 3Н), тож сподіватиметься уникнути невдачі й у суботу.

Сельта минулого тижня втретє поспіль оступилася в чемпіонаті (1Н, 2П). Домашня поразка від Осасуни (1:2) завадила підопічним Клаудіо Хіральдеса обійти Еспаньйол у турнірній таблиці. Варто зауважити, що клуб із Віго — третій найкращий за набраними в Ла Лізі-2025/26 заліковими балами на виїзді (19 очок в 11-ти матчах), тому в суботу RCDE Стедіум він без бою не залишить.

прогноз 1:1

Субота, 14 лютого, 17:15. Колісеум, Хетафе. Перше коло — 0:2

Перемогою над Алавесом на виїзді Хетафе перервав свою безвиграшну серію в чемпіонаті, що налічувала вісім поєдинків (3Н, 5П), стартувавши виїзним матчем якраз проти Вільярреала в грудні. Попри не надто очікуваний успіх туром раніше, команда Хосе Бордаласа навряд чи зараз готова відібрати залікові бали в значно сильнішого на папері суперника.

Вільярреал після трьох матчів без звитяг у Ла Лізі (1Н, 2П) розібрався вдома з Еспаньйолом (4:1) і зрівнявся за очками з Атлетіко Мадрид. Тепер колектив Марселіно готовий продовжити солідну безпрограшну серію клубу в поєдинках із Хетафе (9В, 5Н) і ще більше покращити свою ситуацію в боротьбі за перший із 2008 року фініш у топ-3 чемпіонату.

прогноз 0:1

Субота, 14 лютого, 19:30. Рамон Санчес Пісхуан, Севілья. Перше коло — 2:1

Севілья врятувалася від поразки Жироні вдома (1:1) і тепер сподівається бодай трохи відірватися від зони вильоту за рахунок домашньої дуелі з Алавесом. Підопічні Матіаса Алмейди далеко не в найкращих кондиціях, але й суперник виступає доволі нестабільно, особливо на виїзді, набравши сім очок в 11-ти таких матчах Ла Ліги-2025/26.

Алавесу туром раніше пощастило менше. Команда Едуардо Коудета вдома поступилася Хетафе (0:2). Клуб із Віторії-Гастейс має тільки одну перемогу над Севільєю в останніх десяти виїзних поєдинках (3Н, 6П) і буде андердогом у суботу. Точно зрозуміло те, що результативністю це протистояння теж навряд чи вирізнятиметься серед інших.

прогноз 1:0

Субота, 14 лютого, 22:00. Естадіо Сантьяго Бернабеу, Мадрид. Перше коло — 2:1

Неділя, 15 лютого, 15:00. Естадіо Карлос Тартьєре, Ов'єдо. Перше коло — 0:1

Колектив Гільєрмо Альмади минулий тур пропустив через несприятливі погодні умови. Наприкінці січня Реал Ов'єдо здобув свою першу з кінця вересня перемогу в чемпіонаті, обігравши Жирону (1:0) якраз удома. Ба більше, на Естадіо Карлос Тартьєре клуб не програвав із середини жовтня (1В, 5Н), хоча й відзначився в цих домашніх матчах тільки двома голами, пропустивши один.

Після домашньої звитяги над Леванте (4:2) у Ла Лізі, Атлетік серед тижня в Більбао поступився Реалу Сосьєдад (0:1) у першому матчі 1/2 фіналу Кубка Іспанії і точно не має простору для ще однієї невдачі, тим більше в дуелі з аутсайдером. Навіть з урахуванням своєї поганої виїзної форми, підопічні Ернесто Вальверде спроможні здобути перемогу в неділю й продовжити рух назустріч вищим позиціям.

прогноз 0:1

Неділя, 15 лютого, 17:15. Естадіо де Вальєкас, Пуенте-де-Вальєкас. Перше коло — 2:3

Райо Вальєкано через несприятливі погодні умови пропустив минулий тур, на початку лютого зазнавши третьої поспіль поразки в чемпіонаті. Внаслідок цього команда Іньїго Переса йде в зоні вильоту, тоді як тільки Реал Ов'єдо має менше голів у Ла Лізі-2025/26. Атлетіко Мадрид клуб не перемагає вже понад 13 років (4Н, 15П) і в неділю ця ситуація навряд чи зміниться.

Атлетіко серед тижня сповна реабілітувався за домашню поразку від Реала Бетіс (0:1) у чемпіонаті. У Мадриді колектив Дієго Сімеоне розгромив Барселону (4:0) у першому півфінальному матчі Кубка Іспанії. Нинішній Райо Вальєкано навряд чи спроможний стримати окрилений значним успіхом столичний клуб і зачепитися бодай за один заліковий бал.

прогноз 1:2

Неділя, 15 лютого, 19:30. Естадіо Сьютат де Валенсія, Валенсія. Перше коло — 0:1

Леванте туром раніше поступився Атлетіку в Більбао (2:4). Тим не менш, підопічні Луїша Каштру уникнули невдач у трьох останніх матчах Ла Ліги вдома (1В, 2Н) і тому сподіватимуться не засмутити своїх уболівальників у дербі. Клуб має п'ять звитяг над Валенсією в попередніх десяти домашніх поєдинках при двох нічиїх і трьох поразках.

Валенсія очікувано зазнала поразки від Реала в Мадриді (0:2) і тепер боротиметься за успіх у дербі, за рахунок якого ситуація принципового суперника в боротьбі за виживання погіршиться ще більше. Не додає команді Карлоса Корберана впевненості тільки одна звитяга в 11-ти виїзних матчах Ла Ліги-2025/26 при 24-х пропущених і восьми забитих голах, що є найгіршим і другим найгіршим показниками.

прогноз 1:1

Неділя, 15 лютого, 22:00. Естаді Мальорка Сон Муа, Пальма-де-Мальорка. Перше коло — 0:3

Після очікуваного виїзного розгрому від Барселони (0:3) Мальорка спробує вперше з червня 2023 року здобути три поспіль домашні звитяги в Ла Лізі. Клуб не перемагав Реал Бетіс удома з травня 2013-го (1Н, 5П), тож колектив Ягоби Аррасате прагне виправити цю ситуацію й покращити своє турнірне становище, наразі всього на два очки переважаючи 18-й Райо Вальєкано.

Реал Бетіс туром раніше помстився Атлетіко в Мадриді (1:0) за нещодавній кубковий матч, трохи відірвавшись від Еспаньйола. Тепер підопічні Мануеля Пеллегріні мають намір уперше в сезоні-2025/26 здобути дві поспіль виїзні перемоги в чемпіонаті. Мальорка — зручний для керманича клубу із Севільї суперник (20В, 5Н, 2П) і ще один успіх спеціаліста точно нікого не здивує.

прогноз 1:2

Понеділок, 16 лютого, 22:00. Естадіо Мунісіпаль де Монтіліві, Жирона. Перше коло — 1:2

СТАТИСТИКА ГРАВЦІВ

