Українець повертається до стартового складу команди Енріке.

В рамках 22-го туру французької Ліги 1 чинний чемпіон Франції ПСЖ зустрінеться з Ренном.

Головний тренер Парі Сен-Жермен Луїс Енріке визначився зі стартовим складом на це протистояння. З перших хвилин зіграє український захисник Ілля Забарний.

ПСЖ: сафонов — Хакімі, Забарний, Пачо, Мендеш — Вітінья — Невеш, Заїр-Емері — Кварацхелія, Дембеле, Дуе.

Цього сезону Ілля Забарний відіграв за ПСЖ 24 матчі та забив один гол.

Початок матчу Ренн — ПСЖ заплановано на 20:00 за київським часом.