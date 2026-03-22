Іспанія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку 29-го туру іспанської Прімери — великого мадридського дербі, яке розпочнеться 22 березня о 22:00.

Один із найочікуваніших матчів футбольного календаря відбудеться на Сантьяго Бернабеу в неділю ввечері. Реал Мадрид прийматиме своїх запеклих ворогів з Атлетіко. "Вершкові" продовжують гонитву за Барселоною, тоді як підопічні Дієго Сімеоне прагнуть підтвердити свій статус третьої сили та взяти реванш за останні невдачі.

Реал Мадрид — Атлетіко

Неділя, 22 березня, 22:00, стадіон Сантьяго Бернабеу, Мадрид

Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

Реал Мадрид підходить до дербі у чудовій формі, маючи серію з чотирьох перемог поспіль у всіх турнірах. Посеред тижня команда Альваро Арбелоа впевнено пройшла Манчестер Сіті в Лізі чемпіонів (загальний рахунок 5:1) і тепер готується до чвертьфіналу проти Баварії. У чемпіонаті "вершкові" посідають друге місце, відстаючи від Барселони на чотири очки. З огляду на те, що каталонці грають свій матч раніше, до стартового свистка на Бернабеу дистанція може збільшитися до семи пунктів, що робить перемогу в дербі критично важливою для збереження інтриги в сезоні-2025/26.

Атлетіко Мадрид, хоч і не бере участі в прямій боротьбі за титул (відставання від Реала становить 9 очок), проводить солідну кампанію. "Матрацники" вже забезпечили собі місце у фіналі Кубка Короля та вийшли до чвертьфіналу Ліги чемпіонів, де на них чекає протистояння саме з Барселоною. У першому колі Ла Ліги Атлетіко розбив Реал з рахунком 5:2, проте остання зустріч у Суперкубку залишилася за "бланкос" (2:1). Цікаво, що Реал не вигравав домашнє дербі в чемпіонаті з грудня 2021 року, а останні три візити "рохібланкос" на Бернабеу завершувалися внічию.

Кадрові новини додають оптимізму фанатам господарів: Кіліан Мбаппе та Джуд Беллінгем відновилися після травм і готові вийти на поле з перших хвилин. Також очікується повернення Ферлана Менді та Давіда Алаби. Проте Тібо Куртуа та Едер Мілітао залишаються в лазареті.

У Атлетіко ситуація складніша: основний голкіпер Ян Облак під великим питанням через проблеми зі стегном, тож місце у воротах може знову зайняти Хуан Муссо. Також через травми не зіграють Пабло Барріос та Родріго Мендоса. В атаці Сімеоне може довірити місце Александеру Серлоту, залишивши Антуана Грізманна в резерві як джокера.

За версією betking на перемогу Реала можна поставити з коефіцієнтом 1.92, тоді як потенційний успіх Атлетіко оцінюється показником 4.01. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.34.

Орієнтовні склади

Реал Мадрид: Лунін — Александер-Арнольд, Рюдігер, Гюйсен, Каррерас — Камавінга, Чуамені, Вальверде — Гюлер — Мбаппе, Вінісіус.

Атлетіко Мадрид: Муссо — Моліна, Пубіль, Ганцко, Руджері — Сімеоне, Льоренте, Кардосо, Лукман — Серлот, Альварес.

Не зіграють: Мілітао, Себальйос, Родріго, Куртуа (Реал) — Барріос, Мендоса (Атлетіко).

Під питанням: Менді, Алаба, Асенсіо (Реал) — Облак (Атлетіко).

прогноз 2:2

