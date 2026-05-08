У мадридському клубі занепокоєні поведінкою уругвайця, який може стати новим капітаном команди.

Реал не збирається розлучатися з Федеріко Вальверде та Орельєном Чуамені після резонансного інциденту, який стався між футболістами під час тренування команди.

За інформацією El Mundo, між півзахисниками виникла бійка у роздягальні після одного із занять. Повідомляється, що конфлікт між гравцями почався ще під час тренувального процесу, а згодом переріс у фізичне протистояння. У результаті Вальверде впав і вдарився об стіл, після чого був доставлений до лікарні, де йому наклали шви. Через черепно-мозкову травму уругваєць може пропустити до двох тижнів.

Після інциденту керівництво Реала провело термінову внутрішню нараду та розпочало дисциплінарне розслідування. До обох футболістів можуть бути застосовані санкції згідно з внутрішнім регламентом клубу — від штрафів до тимчасового відсторонення.

Втім, у мадридському клубі не розглядають варіант продажу жодного з гравців, оскільки обидва вважаються важливими фігурами для команди як зараз, так і в найближчому майбутньому.

Особливе занепокоєння у керівництва викликає поведінка Вальверде, який наступного сезону може стати основним капітаном Реала у разі відходу Дані Карвахаля. У клубі очікують, що півзахисник змінить своє ставлення та поведінку поза полем.