Репутація віцекапітана мадридців опинилася під загрозою через конфлікт із Орельєном Чуамені, який призвів до серйозної травми уругвайця.

Репутація півзахисника мадридського Реалу Федеріко Вальверде може серйозно постраждати після інциденту з Орельєном Чуамені. Уругваєць побився з одноклубником: припускається, що віцекапітан спровокував француза нанести йому сильний удар, наслідком якого стала серйозна травма. Сам Вальверде у своїй заяві написав, що вдарився об стіл, хоча і визнав факт сутички з товаришем по команді.

За даними Cadena SER, гравці "вершкових" розчаровані поведінкою Вальверде. Вони вважають, що хавбек зайшов занадто далеко у ситуації з Чуамені, чим і викликав агресію останнього.

Нагадаємо, поєдинок іспанської Ла Ліги між Барселоною та Реалом відбудеться найближчої неділі, 10 травня. Стартовий свисток на Камп Ноу пролунає о 22:00.

Наразі команда Ганса-Дітера Фліка має перевагу в 11 очок у сезоні-2025/26.