Нападник Барселони відновився після пошкодження та висловив готовність допомогти команді у надважливому протистоянні з мадридським Реалом.

Нападник Барселони Рафінья Діас поділився коментарем щодо свого фізичного стану напередодні гри з мадридцями. Бразилець зазначив, що вже понад тиждень тренується в загальній групі та проводить повноцінні заняття.

"Сподіваюся отримати бодай кілька хвилин на полі в матчі з Реалом. Звісно, я хотів би зіграти весь поєдинок, але потрібно тверезо оцінювати свої можливості", — цитує гравця Barça Universal.

У сезоні-2025/26 Рафінья демонструє чудову результативність, взявши участь у 31 матчі в усіх турнірах. На рахунку форварда 19 забитих м'ячів та вісім результативних передач.

Поєдинок іспанської Ла Ліги між Барселоною та Реалом відбудеться найближчої неділі, 10 травня. Стартовий свисток пролунає о 22:00. Команда Альваро Арбелоа підходить до цієї гри на тлі кадрових проблем та внутрішніх конфліктів, тоді як повернення Рафіньї може суттєво підсилити атакуючий потенціал каталонців.