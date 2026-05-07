Каталонський клуб готує кадрові зміни в управлінні перед новим сезоном.

Каталонський клуб планує влітку провести кадрові зміни у структурі управління, і призначення Мончі є одним із ключових кроків у цьому процесі.

Водночас 57-річний функціонер поєднуватиме роботу в Еспаньйолі з посадою президента клубу Сан-Фернандо, який виступає в нижчих дивізіонах іспанського футболу.

Мончі є одним із найвідоміших спортивних директорів сучасного футболу. Він двічі працював у Севільї (2000–2017 та 2019–2023), а також обіймав аналогічну посаду в Ромі (2017–2019). Останнім місцем його роботи була Астон Вілла, де він працював директором з футбольних операцій і залишив клуб у вересні 2025 року.

Еспаньйол у першій частині сезону перебував у єврокубковій зоні, однак після невдалого другого кола команда опинилася на 13-му місці в турнірній таблиці Ла Ліги. Каталонці не виграють у 2026 році, а від зони вильоту їх відділяють лише три очки за чотири тури до завершення чемпіонату.