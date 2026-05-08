Півзахисник Барселони поділився очікуваннями від майбутнього протистояння з мадридцями, яке може стати вирішальним у боротьбі за чемпіонство.

Півзахисник Барселони Дані Ольмо поділився думками щодо прийдешньої зустрічі з мадридським Реалом. Останнє Ель Класіко сезону відбудеться на Камп Ноу в неділю, 10 травня. Каталонцям достатньо нічиєї, щоб достроково здобути титул чемпіона Ла Ліги.

"У Реалі явно не хочуть, щоб ми святкували чемпіонство у них на очах. Їм нічого втрачати, тому ми очікуємо на агресивну гру.

Вони викладуться на повну заради перемоги", — сказав Ольмо.

Недільна зустріч розпочнеться о 22:00. Наразі підопічні Ганса-Дітера Фліка випереджають "вершкових" у турнірній таблиці на 11 очок за чотири тури до завершення кампанії.