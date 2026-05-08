Каталонський клуб розглядає можливість підсилення лінії оборони досвідченим нідерландцем, трансфер якого може обійтися "синьо-гранатовим" у доволі помірну суму.

Барселона фігурує серед претендентів на центрального захисника Манчестер Сіті Натана Аке. У каталонському клубі зберігають інтерес до нідерландця, хоча і не вважають його пріоритетною ціллю. За даними журналіста Габріеля Санса, іспанський гранд бачить у 31-річному футболісті "бюджетний" варіант для зміцнення захисту.

У Барселоні особливо цінують досвід центрбека "містян", який також здатний якісно зіграти на лівому фланзі. Вартість Натана Аке на порталі Transfermarkt становить 15 мільйонів євро. Оскільки чинний контракт гравця з Манчестер Сіті завершується влітку 2027 року, у найближче трансферне вікно його можна буде придбати за зниженою ціною.

Наразі Барселона зосереджена на підготовці до домашнього протистояння з мадридським Реалом, у якому команда Ганса-Дітера Фліка може достроково оформити чемпіонство у сезоні-2025/26. Поєдинок відбудеться 10 травня о 22:00.