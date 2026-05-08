Легендарний португальський форвард продовжує підкорювати Близький Схід, досягнувши позначки у 100 забитих м'ячів у місцевому чемпіонаті.

У гостьовому поєдинку 33-го туру чемпіонату Саудівської Аравії Ан-Наср здобув перемогу над Аль-Шабабом із рахунком 4:2. У складі гостей одним забитим м'ячем відзначився 41-річний португальський бомбардир Кріштіану Роналду.

Цей гол став ювілейним для суперзірки світового футболу: Роналду забив свій 100-й м'яч у межах саудівської ліги. Для досягнення такого результату португальцю знадобилося 105 матчів.

У сезоні-2025/26 Кріштіану продемонстрував вражаючу форму, провівши 28 поєдинків, у яких відзначився 26 голами та двома результативними передачами.

Нагадаємо, що форвард виступає у Саудівській Аравії з січня 2023 року. Його чинний контракт із Ан-Насром розрахований до кінця червня 2027 року.