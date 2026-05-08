Россонері вже повідомили оточення француза, що не розраховують на нього в майбутньому.

Мілан планує розлучитися з французьким нападником Крістофером Нкунку вже після завершення сезону. Керівництво італійського клубу незадоволене виступами форварда та готове виставити його на трансфер.

За інформацією La Gazzetta dello Sport, россонері розраховують отримати за 28-річного футболіста близько 40 мільйонів євро. Представників гравця вже повідомили, що клуб не бачить Нкунку важливою частиною команди у майбутньому.

У Мілані планують використати кошти від можливого продажу для підписання нового центрального нападника в літнє трансферне вікно.

Попри чинний контракт до літа 2030 року, француз може залишити клуб значно раніше через невиправдані очікування після переходу влітку 2025 року.

У нинішньому сезоні Нкунку провів 32 матчі у складі Мілана, забив 6 голів та віддав 3 результативні передачі. Також на рахунку форварда 18 поєдинків за збірну Франції, у яких він відзначився двома м’ячами.