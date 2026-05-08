Аякс визначився з пріоритетним кандидатом на посаду головного тренера. Амстердамський клуб хоче запросити наставника Жирони Мічела, який нині працює з українцями Віктором Циганковим, Влідиславом Ванатом та Владиславом Крапивцовим.

За інформацією Фабріціо Романо, саме іспанський фахівець є основною ціллю Аякса, попри чутки про можливе призначення Арне Слота. Керівництво нідерландського гранда сподівається домовитися з тренером до старту нового сезону.

Повідомляється, що в клубі також підготували список із трьох кандидатів на випадок, якщо переговори з Мічелом завершаться безрезультатно. Імена інших претендентів наразі не розкриваються.

Мічел очолює Жирону та вже встиг зарекомендувати себе як один із найперспективніших тренерів Ла Ліги.