Півзахисник Реала прокоментував інцидент у роздягальні.
Орельєн Чуамені та Федеріко Вальверде, getty images
07 травня 2026, 23:35
Півзахисник Реал Мадрид Федеріко Вальверде опублікував офіційну заяву щодо інциденту в роздягальні команди, який стався під час тренувального процесу.
Футболіст підтвердив, що між ним і партнером по команді виникла суперечка, однак заперечив будь-які побиття, наголосивши, що фізичного конфлікту не було:
"Вчора під час тренування у мене стався інцидент із товаришем по команді. Втома від змагань та розчарування зробили все неймовірно роздутим.
Під час суперечки я випадково вдарився об стіл, що призвело до невеликого порізу на лобі, через що мені довелося звернутися до лікарні. Мій товариш по команді жодного разу не вдарив мене, я його теж не вдарив.
Я відчуваю, що мій гнів і розчарування підштовхнули мене до суперечки. Ми втратили ще один рік, і я не зміг стримати емоції.
Реал Мадрид – одна з найважливіших речей у моєму житті. Мені шкода, що ця ситуація відволікає від команди".
Раніше клуб опублікував офіційну заяву про дисциплінарні заходи щодо Вальверде та Орельєна Чуамені. За даними медіа, інцидент стався вранці 7 травня у роздягальні та став продовженням напруження між гравцями.
Медична служба повідомила, що у Вальверде діагностовано черепно-мозкову травму. Гравець перебуває у стабільному стані та пропустить 10–14 днів.