Півзахисник Реала прокоментував інцидент у роздягальні.

Півзахисник Реал Мадрид Федеріко Вальверде опублікував офіційну заяву щодо інциденту в роздягальні команди, який стався під час тренувального процесу.

Футболіст підтвердив, що між ним і партнером по команді виникла суперечка, однак заперечив будь-які побиття, наголосивши, що фізичного конфлікту не було:

"Вчора під час тренування у мене стався інцидент із товаришем по команді. Втома від змагань та розчарування зробили все неймовірно роздутим.

Під час суперечки я випадково вдарився об стіл, що призвело до невеликого порізу на лобі, через що мені довелося звернутися до лікарні. Мій товариш по команді жодного разу не вдарив мене, я його теж не вдарив.

Я відчуваю, що мій гнів і розчарування підштовхнули мене до суперечки. Ми втратили ще один рік, і я не зміг стримати емоції.

Реал Мадрид – одна з найважливіших речей у моєму житті. Мені шкода, що ця ситуація відволікає від команди".

🚨 OFFICIAL: Fede Valverde statement.



“Yesterday I had an incident with a teammate during a training session. The fatigue from competition and the frustration made everything seem blown out of proportion”.



"In a normal locker room, these things can happen and are usually… — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 7, 2026

Раніше клуб опублікував офіційну заяву про дисциплінарні заходи щодо Вальверде та Орельєна Чуамені. За даними медіа, інцидент стався вранці 7 травня у роздягальні та став продовженням напруження між гравцями.

Медична служба повідомила, що у Вальверде діагностовано черепно-мозкову травму. Гравець перебуває у стабільному стані та пропустить 10–14 днів.