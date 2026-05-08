Football.ua представляє прев'ю чергового туру чемпіонату Іспанії, який проходитиме 8-11 травня.

Відсьогодні й до вівторка, 12 травня, мають відбутися всі десять матчів 35-го туру іспанської Ла Ліги-2025/26. Відкриють його на Естадіо Сьютат де Валенсія, де місцевий Леванте прийматиме Осасуну.

РОЗКЛАД ТУРУ

[*] — положення в турнірній таблиці

П'ятниця, 8 травня, 22:00. Естадіо Сьютат де Валенсія, Валенсія. Перше коло — 0:2

Після виїзного розгрому від Вільярреала (1:5) Леванте необхідно зібратися докупи задля продовження своєї домашньої безпрограшної серії (4В, 1Н). Підопічні Луїша Каштру сподіватимуться здобути надважливі для продовження боротьби за виживання очки, хоча Осасуна уникнула поразок від клубу з Валенсії в останніх чотирьох очних зустрічах (3В, 1Н).

Туром раніше Осасуна зазнала поразки від Барселони вдома (1:2). Шістьма очками переважаючи 18-й Алавес команда Алессіо Ліші поки що не може дозволити собі спокійне завершення кампанії. З огляду на погані виступи клубу з Памплони на виїзді, вмотивований Леванте цілком може розраховувати на досягнення бажаного результату.

прогноз 2:1

Субота, 9 травня, 15:00. Естадіо Мартінес Валеро, Ельче. Перше коло — 1:3

Чергова виїзна невдача спіткала Ельче в матчі проти Сельти (1:3). У той же час клуб іде шостим за набраними очками вдома, маючи намір саме за рахунок вдалих виступів на Естадіо Мартінес Валеро залишитися серед "еліти". Поєдинок із не дуже впевненим на виїзді Алавесом має допомогти колективу Едера Сарабії у боротьбі за виживання.

Підопічні Кіке Санчеса Флореса туром раніше поступилися вдома Атлетіку Більбао (2:4), повернувшись до зони вильоту через звитяги Севільї і Мальорки. Здобувши всього 12 очок у 17-ти матчах поза Мендісорроса, Алавес виглядатиме андердогом суботньої виїзної дуелі з Ельче, якому на власному полі не вдалося стримати тільки Барселону й Вільярреал.

прогноз 1:0

Субота, 9 травня, 17:15. Рамон Санчес Пісхуан, Севілья. Перше коло — 1:2

У понеділок Севілья впоралася з Реалом Сосьєдад (1:0), вперше з жовтня 2024 року досягнувши двох поспіль домашніх перемог у Ла Лізі. Команда Луїса Гарсії має намір продовжити свою успішну серію в дуелі з Еспаньйолом, який на Рамон Санчес Пісхуан у чемпіонаті не перемагав понад 15 років, аж із січня 2011-го (4Н, 8П).

У першому колі клуб із Барселони перервав свою безвиграшну серію в матчах проти Севільї після 12-ти поспіль невдалих спроб обіграти її як удома, так і на виїзді (4Н, 8П). Колектив Маноло Гонсалеса не перемагав у Ла Лізі з грудня (6Н, 11П) і завтра Еспаньйолу навряд чи вдасться покращити своє турнірне становище.

прогноз 2:1

Субота, 9 травня, 19:30. Ер-Ріяд Ейр Метрополітано, Мадрид. Перше коло — 1:1

Повний анонс цього протистояння читайте на нашому сайті вранці 09.05.2026.

Субота, 9 травня, 22:00. Аноета, Сан-Себастьян. Перше коло — 1:3

Не маючи особливої турнірної мотивації Реал Сосьєдад поступився Севільї на виїзді (0:1). Тепер підопічні Пеллегріно Матараццо прийматимуть Реал Бетіс, який в останніх десяти матчах чемпіонату на Аноеті досягнув успіху тільки раз (+4Н, 5П). Клуб із Сан-Себастьяна солідно виступає вдома в 2026 році й навряд чи сильно засмутить своїх уболівальників у суботній дуелі.

Команда Мануеля Пеллегріні продовжує втримувати п'яту сходинку й сподівається не погіршити свою ситуацію. Туром раніше націлений на третю поспіль перемогу над Реалом Сосьєдад у Ла Лізі (подібного клубу із Севільї не вдавалося понад 22 роки) Реал Бетіс удома розібрався з Реалом Ов'єдо (3:0), продовживши свою безпрограшну серію в чемпіонаті (2В, 3Н).

прогноз 1:1

Неділя, 10 травня, 15:00. Естаді Мальорка Сон Муа, Пальма-де-Мальорка. Перше коло — 1:2

Минулого тижня Мальорка зробила важливий крок назустріч виживанню, перервавши свою виїзну безвиграшну серію (3Н, 8П) у Жироні (1:0). Тепер колектив Мартіна Демічеліса спробує нав'язати боротьбу Вільярреалу, який перш ніж досягнути успіху в двох попередніх подібних поєдинках зазнав на Естаді Мальорка Сон Муа шести поспіль невдач (2Н, 4П).

Домашнім розгромом Леванте (5:1) Вільярреал цілком очікувано кваліфікувався до основного етапу Ліги чемпіонів. Перш ніж піти з клубу, Марселіно має намір подарувати його вболівальникам перший із сезону-2007/08 фініш у топ-3 Ла Ліги. Тим не менш, вмотивована бажанням уникнути вильоту Мальорка спроможна дати гідний бій у домашній для неї дуелі.

прогноз 2:2

Неділя, 10 травня, 17:15. Естадіо Сан-Мамес, Більбао. Перше коло — 0:2

Атлетік туром раніше впорався з Алавесом на виїзді (4:2), піджививши надії своїх уболівальників одразу ж зіграти в єврокубках під керівництвом наступника Ернесто Вальверде. Тепер клуб із Більбао спробує не дозволити Валенсії покращити історію дуелей на Естадіо Сан-Мамес, де вона виграла тільки один із десяти останніх матчів чемпіонату (+5Н, 4П).

Минулої суботи підопічним Карлоса Корберана вдома не вдалося скористатися ротацією Атлетіко (0:2). Тільки трьома заліковими балами переважаючи 18-й Алавес Валенсія потребує покращення своєї форми, але в майбутньому поєдинку з Атлетіком вона цього навряд чи досягне. Поза Камп де Месталья суперник клубу з Більбао набрав усього 1/3 наявних очок.

прогноз 2:1

Неділя, 10 травня, 19:30. Естадіо Карлос Тартьєре, Ов'єдо. Перше коло — 0:2

Після очікуваної поразки від Реала Бетіс у Севільї (0:3) Реал Ов'єдо має бодай не програти Хетафе вдома. Невдача поставить крапку в спробах команди Гільєрмо Альмади залишитися серед "еліти". Суперник тим часом вмотивований боротьбою за шосту сходинку й тому також не готовий відступати, сподіваючись уперше із сезону-2019/20 зіграти в єврокубках.

Домашня поразка від Райо Вальєкано (0:2) злегка вдарила по єврокубкових амбіціях колективу Хосе Бордаласа, що попри місцями нестабільні й здебільшого не надто видовищні виступи може майже не боятися вильоту. Як один із двох клубів, що в Ла Лізі-2025/26 на виїзді набирають більше очок, аніж удома, Хетафе спроможний упоратися з Реалом Ов'єдо.

прогноз 0:1

Неділя, 10 травня, 22:00. Spotify Камп Ноу, Барселона. Перше коло — 1:2

Повний анонс цього протистояння читайте на нашому сайті вранці 10.05.2026.

Понеділок, 11 травня, 22:00. Естадіо де Вальєкас, Пуенте-де-Вальєкас. Перше коло — 3:1

Вчора у Франції Райо Вальєкано повторно обіграв Страсбур із рахунком 1:0, діставшись фіналу ЛК. Тепер підопічні Іньїго Переса спробують утретє поспіль здолати Жирону. Виїзна звитяга над Хетафе (2:0) туром раніше дозволила їм опинитися подалі від зони вильоту. На Естадіо де Вальєкас місцевий клуб зазнав усього двох невдач у Ла Лізі-2025/26 (+6В, 9Н).

Жирона минулої п'ятниці поступилася вдома Мальорці (0:1), продовживши свою програшну серію до трьох матчів. На тлі очікуваного загострення боротьби за виживання команда Мічела потребує залікових балів, але відсутність перемог на виїзді із середини січня (4Н, 3П) натякає на вкрай імовірну чергову невдачу, особливо з огляду на виступи Райо Вальєкано вдома.

прогноз 2:1

