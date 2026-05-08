Генеральний директор клубу відзначив виступ команди та подякував Арді Турану і футболістам.

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін прокоментував виступ донецького клубу в єврокубках, назвавши сезон одним із найяскравіших у сучасній історії команди.

"Це був захопливий євросезон. Учетверте в своїй історії Шахтар дійшов до стадії півфіналу єврокубкового турніру та провів рекордні 20 матчів у Європі за один сезон.

Хочу подякувати нашим гравцям за самовіддачу, характер, терпіння та величезну кількість яскравих емоцій, які вони подарували вболівальникам. Окрема подяка головному тренеру Арда Турану та всьому тренерському штабу за виконану роботу, амбіції та віру в команду.

Це був яскравий і натхненний сезон, який вкотре довів: Шахтар має величезний потенціал, сильний характер і велике майбутнє попереду", — написав Палкін на своїй сторінці у Фейсбук.

