Іньїго Перес близький до призначення після успішного сезону з Райо Вальєкано.

Вільярреал активно готується до зміни головного тренера та розглядає Іньїго Переса як основного кандидата на цю посаду. Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 38-річний наставник є фаворитом керівництва іспанського клубу та готовий очолити команду після завершення поточного сезону.

Наразі Перес повністю зосереджений на роботі з Райо Вальєкано, який готується до фіналу Ліги конференцій. 27 травня у Лейпцигу мадридський клуб зустрінеться з Крістал Пелас у вирішальному матчі турніру.

Раніше Вільярреал офіційно оголосив, що Марселіно Гарсія Тораль залишить посаду головного тренера після завершення сезону.

Для Іньїго Переса робота в Райо стала першим досвідом на посаді головного тренера. Він очолює команду з 2024 року.