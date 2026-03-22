Команда Фліка відірвалася від Реала на сім очок. Попереду "Мадридське дербі"…
Getty Images
22 березня 2026, 17:17
Барселона в матчі 29-го туру іспанської Ла Ліги приймала Райо Вальєкано.
Єдиним голом відзначився капітан господарів Рональд Араухо.
Барселона — Райо Вальєкано 1:0
Гол: Араухо, 24
Барселона: Гарсія — Араухо, Кубарсі, Мартін, Канселу (Еспарт, 90) — Берналь (Ольмо, 61), Педрі — Ямаль (Рашфорд, 82), Лопес (Касадо, 61), Діас — Левандовські (Торрес, 46)
Райо Вальєкано: Баталья — Раціу, Лежен, Феліпе, Чаваррія — Паласон, Сісс, Валентін — Перес (Камельйо, 82), де Фрутос (Гумбау, 59), Гарсія (Мартін, 46)
Попередження: Діас, Ямаль, Кубарсі — Валентін, Перес, Сісс, Паласон