Барселона в матчі 29-го туру іспанської Ла Ліги приймала Райо Вальєкано.

Єдиним голом відзначився капітан господарів Рональд Араухо.

Барселона — Райо Вальєкано 1:0

Гол: Араухо, 24

Барселона: Гарсія — Араухо, Кубарсі, Мартін, Канселу (Еспарт, 90) — Берналь (Ольмо, 61), Педрі — Ямаль (Рашфорд, 82), Лопес (Касадо, 61), Діас — Левандовські (Торрес, 46)

Райо Вальєкано: Баталья — Раціу, Лежен, Феліпе, Чаваррія — Паласон, Сісс, Валентін — Перес (Камельйо, 82), де Фрутос (Гумбау, 59), Гарсія (Мартін, 46)

Попередження: Діас, Ямаль, Кубарсі — Валентін, Перес, Сісс, Паласон