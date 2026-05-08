Школи закриють майже на шість тижнів раніше через підготовку до турніру і погодні ризики.

Уряд Мексики ухвалив рішення скоротити навчальний рік у школах на тлі підготовки до чемпіонату світу-2026 та очікуваної хвилі аномальної спеки. Про це повідомляє The Athletic.

Відповідно до заяви Міністерства освіти, заняття у навчальних закладах завершаться вже 5 червня, хоча раніше закінчення навчального року планувалося на середину липня. Новий навчальний рік стартує 31 серпня після двотижневого періоду додаткової освітньої підготовки.

Чемпіонат світу 2026 року проходитиме у США, Канаді та Мексиці й розпочнеться 11 червня. Мексика прийматиме матчі турніру в Мехіко, Гвадалахарі та Монтерреї, зокрема й стартову гру своєї національної збірної проти ПАР на стадіоні Ацтека.

У мексиканському уряді пояснили, що зміни до освітнього календаря допоможуть адаптувати навчальний процес до умов проведення масштабного міжнародного турніру, а також врахують рекомендації місцевих освітніх органів.

Окремою причиною рішення стали прогнози щодо надзвичайно високих температур у літній період, які можуть перевищити середні кліматичні норми для країни.