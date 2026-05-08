Український форвард не переконав Гасперіні та близький до зміни клубу.

Рома та Фіорентина обговорюють можливий обмін форвардами на правах оренди. За інформацією Laviola з посиланням на Leggo, до Флоренції може перебратися український нападник Артем Довбик, тоді як у зворотному напрямку розглядається перехід Роберто Пікколі.

Повідомляється, що Довбик так і не зміг повністю завоювати довіру головного тренера римлян Джан П’єро Гасперіні. Значну частину другої половини сезону українець пропустив через проблеми зі здоров’ям.

Востаннє форвард виходив на поле 6 січня у матчі проти Лечче, в якому відзначився забитим м’ячем. Однак у тій зустрічі він отримав травму, що згодом потребувала оперативного втручання.

Наразі сторони продовжують переговори, а можливий обмін може стати одним із найцікавіших внутрішніх трансферів у Серії А цього літа.

У поточному сезоні Довбик провів 17 матчів за Рому у всіх турнірах, забив 3 м’ячі та віддав 2 результативні передачі. У клубі розраховують на його повернення в заключній частині кампанії.