Керівництво мадридського клубу вважає, що проблеми команди в поточному сезоні пов'язані з браком авторитету в тренерського штабу, а не з якістю складу.

Мадридський Реал невдало проводить другий сезон поспіль. Уже в неділю "вершкові" втратять математичні шанси на чемпіонство в Ла Лізі, якщо не зможуть обіграти Барселону на Камп Ноу. В інших турнірах команді також не вдалося досягти успіху.

Керівництво столичного гранда вважає, що ключовою причиною невдач став брак авторитету в роздягальні у тренерів Хабі Алонсо та Альваро Арбелоа. У клубі вбачають головну проблему не в гравцях, а саме у відсутності необхідних якостей у наставників.

Альваро Арбелоа посів посаду керманича в середині січня, змінивши звільненого тоді ж Хабі Алонсо. Очікується, що влітку, перед початком сезону-2026/27, у команді знову відбудеться зміна головного тренера.

Нагадаємо, що чергове Ель Класіко розпочнеться 10 травня о 22:00.