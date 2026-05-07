Нападник Ювентуса Кенан Їлдиз став головною трансферною метою Флорентіно Переса, проте тривалий контракт турка з туринцями може стати серйозною перешкодою для мадридців.

Нападника Ювентуса Кенана Їлдиза продовжують пов'язувати з переходом у мадридський Реал. Чутки про інтерес "вершкових" фігурують у медіа не перший місяць, і тепер цю інформацію підтверджують італійські джерела.

За даними La Gazzetta dello Sport, 21-річний турок є "трансфером мрії" для президента Королівського клубу Флорентіно Переса.

У лютому 2026 року Їлдиз пролонгував угоду зі "старою синьйорою" до 2030 року, що суттєво ускладнює завдання потенційним покупцям. Ринкова вартість футболіста оцінюється порталом Transfermarkt у 75 млн євро.

У сезоні-2025/26 нападник демонструє солідну результативність, записавши на свій рахунок 11 забитих голів та 10 результативних передач у 45 матчах за "б'янконері". Попри чинний контракт, мадридці можуть спробувати підписати гравця в межах масштабного оновлення складу в літнє трансферне вікно.