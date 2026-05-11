Англійський вінгер прокоментував своє майбутнє після чемпіонського сезону каталонців.
Маркус Рашфорд Getty Images
11 травня 2026, 15:56
Вінгер Барселони Маркус Решфорд висловився щодо свого майбутнього в каталонському клубі після перемоги в Ла Лізі. Про це повідомляє Mundo Deportivo.
"Я не знаю, чи залишуся… Якби я був чарівником, то залишився б. Я прийшов у Барселону, щоб перемагати, і мій намір — продовжувати перемагати", — заявив англієць.
Футболіст також високо оцінив перспективи нинішнього складу каталонської команди.
"Команда неймовірна. Ця команда виграє багато трофеїв у майбутньому, і бути частиною цього було б дуже особливим. Побачимо", — додав Решфорд.
Нагадаємо, напередодні Барселона перемогла Реал з рахунком 2:0 та достроково оформила чемпіонство в Ла Лізі. Саме Решфорд став автором першого гола у матчі.